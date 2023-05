A partire dall’11 maggio, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato. Quando si ottengono gli eventuali rimborsi?

Come accedere

A partire da oggi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Come ricorda lo stesso sito, è’ possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;

CIE – Carta di identità elettronica;

le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;

una Carta Nazionale dei Servizi;

Inoltre, fino al 30 settembre, è possibile accedere al modello 730 precompilato utilizzando le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate fino al 28 febbraio 2021.

Le due opzioni per la dichiarazione

A partire da oggi, è possibile scegliere tra due opzioni per la dichiarazione: accettarla senza apportare modifiche o integrarla con eventuali aggiunte e inviarla successivamente.

Nel caso in cui il modello 730 precompilato venga presentato senza apportare modifiche tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate o attraverso un sostituto d’imposta, non verranno effettuati controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Precompilata 730, quando arrivano i rimborsi

Nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi precompilata risulti un credito o un debito, il relativo rimborso o trattenuta verrà effettuato secondo le stesse modalità previste per il modello 730 ordinario. Pertanto, se il contribuente ha diritto a un rimborso derivante dal 730 precompilato, tale importo verrà rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in base alla modalità scelta dal contribuente per la restituzione dei crediti d’imposta. I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

I lavoratori dipendenti che hanno un sostituto d’imposta riceveranno i rimborsi secondo le seguenti scadenze:

Se il modello 730 viene presentato entro il 31 maggio, il rimborso sarà erogato nel mese di giugno.

Se il modello 730 viene presentato entro il 30 giugno, il rimborso sarà erogato nel mese di luglio.

Se il modello 730 viene presentato entro il 31 luglio, il rimborso sarà erogato nel mese di agosto.

Se il modello 730 viene presentato ad agosto, il rimborso sarà effettuato nel mese di settembre.

Si ricorda che queste scadenze sono indicative e potrebbero variare a seconda delle specifiche disposizioni dell’Agenzia delle entrate

Per i pensionati, il rimborso relativo al modello 730 viene effettuato direttamente dall’INPS nella seconda mensilità successiva.