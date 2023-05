Preghiera per "le nascite che mancano" davanti alla Madonna del Parto

Roma, 4 mag. (askanews) – “Ci mettiamo davanti alla santa e facciamo una preghiera che possa accompagnare noi, possa accompagnare le nostre famiglie, ma possa accompagnare l’Italia e tutto il mondo per le nascite che mancano”: così Padre Domenico, rettore della Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio a Roma, ha invitato i presenti a recitare un’Ave Maria, nel giorno in cui è stato svelato il bellissimo restauro de “La Madonna con il bambino”, a tutti nota con il nome di “Madonna del Parto”, capolavoro rinascimentale di Jacopo Sansovino oggetto di venerazione da parte dei romani e delle romane per il suo legame con la maternità.

“Non vi dimenticate questo mese (maggio), che è dedicato alla Madonna”, ha poi aggiunto tra gli applausi.

“La Madonna con il bambino” (1521) è stata sottoposta a un bio restauro sostenibile durato 6 mesi e promosso dalla Sopritendenza speciale di Roma in collaborazione con Intesa Sanpaolo nell’ambito delle Restituzioni, il programma della banca per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali del nostro Paese.