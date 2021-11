Pregliasco: “Colpo di coda del covid ci sarà, attenzione allo shopping natalizio”

Pregliasco dice la sua sulla situazione covid e sottolinea come particolare attenzione vada posta sul controllo dello shopping natalizio.

Ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione radiofonica su Rai Radio 1, il virologo Fabrizio Pregliasco ha fatto il punto sulla situazione del covid in Italia sottolineando come al momento vi sia un colpa di coda dell’epidemia che andrà controllato con grande attenzione.

Il picco di questo ritorno del virus è atteso durante le vacanze di Natale, motivo questo che spinge l’attenzione di Pregliasco anche allo shopping natalizio.

Covid, Pregliasco e lo shopping natalizio

“Il colpo di coda ci sarà – ha detto Pregliasco – dipenderà dai nostri comportamenti, serve vaccinarsi e rivaccinarsi. La prima cosa di cui preoccuparsi sono le mascherine al chiuso e la disinfezione delle mani, sempre”.

L’attenzione del virologo si è poi spostata alle vacanze, a quando ciò tutti aumenteranno il numero dei propri contatti. “Temo che lo shopping di natale sarà un momento caldo – ha detto – bisognerà fare contingentamenti, distribuendo l’acquisto dei regali. E comunque lo shopping va fatto con la mascherina, nel modo più assoluto”.

Si dunque agli acquisti e all’economia, ma attenzione anche alla salute e alla prevenzione di una situazione che ormai è comunemente nota: più contatti ci sono, più il virus potrebbe circolare. “Spero che a Natale non ci sia bisogno di arrivare ad applicare limiti nei cenoni – ha precisato Pregliasco – Degli elementi e delle ipotesi in tal senso emergono come restrizioni sul green pass e con zone rosse localizzate. Direi che bisogna prepararsi al peggio nella speranza che non accade nulla”.