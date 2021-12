Pregliasco: “Dopo Natale possibile nuovo lockdown generale”

Il virologo Fabrizio Pregliasco mette in guardia tutti gli italiani su un possibile nuovo lockdown generale: "Dopo Natale è possibile"

Fabrizio Pregliasco sul possibile lockdown dopo Natale: la situazione pandemica in Italia

La pandemia Covid non accenna a fermarsi. In Italia i casi sono in continuo aumento, durante la quarta ondata.

Il numero di terapie intensive cresce, anche se grazie alla campagna vaccinale è estremamente limitato rispetto allo stesso periodo del 2020. Il virologo Pregliasco parla in un’intervista della possibilità di un nuovo lockdown nel nostro Paese, dopo le festività del Natale.

Fabrizio Pregliasco sul possibile lockdown dopo Natale: “È possibile”

Fabrizio Pregliasco parla di questa possibilità in un’intervista rilasciata ad ‘Adnkronos’ e afferma: “E’ possibile immaginare la necessità di un lockdown serio, esteso a tutti, in funzione di un futuro ancora da stabilire.”

Fabrizio Pregliasco sul possibile lockdown dopo Natale: “Non può essere esclusa dall’elenco delle contromisure”

Pregliasco ci tiene a mettere in guardia tutta la popolazione italiana in merito a questo: “Dobbiamo prevederlo nel menù di quello che ci aspetta nelle prossime festività dopo Natale. Oggi un lockdown duro e puro, pesante, sarebbe efficace perché è ovvio che in questo momento ogni contatto interumano continua a essere a rischio, ancorché le persone siano vaccinate. Se i contagi dovessero impennarsi, non può essere esclusa dall’elenco delle contromisure da mettere in campo: vediamolo come extrema ratio“.