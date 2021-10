Pregliasco sul legame tra Sputnik e l’HIV: “Teoria incredibile, non c’è alcuna base scientifica”

Pregliasco commenta la decisione del Sudafrica di ritirare Sputnik per un presunto legame con L'HIV: "Non c'è alcuna base scientifica".

Nella giornata del 18 ottobre l’Agenzia del farmaco sudafricana ha deciso di rifiutare il vaccino anti-covid Sputnik in quanto aumenterebbe il rischio per gli individui di sesso maschile di contrarre l’HIV. Su questo legame tra vaccino e malattia, è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, che all’Adnkronos Salute ha sottolineato come la decisione sia del tutto priva di fondamento scientifico.

Pregliasco sul legame tra Sputnik e HIV

“È incredibile – ha detto Pregliasco – non vedo le basi scientifiche teoriche che potrebbero determinare questa riduzione delle difese immunitarie. I due virus non hanno alcuna correlazione”. Il ritiro sarebbe dunque per il virologo milanese un errore, magari dettato da rapporti non ottimali tra il paese distributore del vaccino, la Russia, e il ricevente, il Sudafrica.

Pregliasco: “Legame Sputnik HIV è incredibile”

“Non ci vedo un motivo – ha precisato ancora Pregliasco – se non come aspetto comportamentale: sei più sereno e quindi riprendi l’attività sociale che avevi, con una liberalità maggiore che può portare a comportamenti imprudenti. Ma questo può accadere a seguito di qualunque vaccino”.

Sputnik e HIV, il legame per Pregliasco non ha evidenze scientifiche

“Hanno assolutamente ragione i russi – ha detto il virologo – a sostenere che queste preoccupazioni sono assolutamente infondate e tutti quelli che lo hanno fatto (Sputnik ndr) possono stare assolutamente tranquilli”.