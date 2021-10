Pregliasco sul tampone gratis: “Non è giusto, deve spingere alla vaccinazione. È corretto che sia così per dare una spinta ulteriore ai cittadini”

Il virologo di Milano Fabrizio Pregliasco sul tampone gratis è perentorio: “Non è giusto, il tampone deve spingere alla vaccinazione”. Il virologo milanese spiega chiaramente che il governo fa bene “a tenere la barra dritta” e che l’effetto incentivazione di cui aveva parlato qualche giorno fa lo si ottiene solo tenendo il tampone Covid normato com’è.

Ha spiegato Pregliasco ad AdnKronos sulla necessità di incentivare le vaccinazioni: “È giusto che il tampone Covid ai fini dell’ottenimento del Green pass non sia gratuito. È corretto che sia così per dare una spinta ulteriore alla vaccinazione che è la vera via per uscire dall’emergenza”.

Poi il docente di Igiene all’università Statale ha detto ancora che si tratta di un “elemento di macroscopica evidenza di efficacia, utilità e sostanziale sicurezza.

La scelta è politica, ma come cittadino dico che, rispetto al risultato atteso in termini di sanità pubblica, il governo fa bene a tenere la barra dritta”.

In tema di Green Pass al lavoro poi direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano ha detto: “Di sicuro è stata sopravvalutata la dimensione di un dissenso che non dico sia giusto, ma è comprensibile perché – a parte un piccolissimo numero di persone ideologicamente disadattate, o comunque che sollecitano disastri e li mettono in atto – riguarda persone che sono rimaste disorientate dall’approccio vaccinale, o meglio da una comunicazione che ha reso questo approccio sempre più difficile da far capire”.