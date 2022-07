Pregliasco sull’andamento del Covid: “In autunno ipotesi Lockdown”

Fabrizio Pregliasco sull’andamento del Covid è decisamente drastico: “In autunno l'ipotesi di un nuovo lockdown è improbabile ma non è da escludersi"

Fabrizio Pregliasco è stato molto chiaro sull’andamento del Covid: “In autunno ipotesi lockdown”. Alla luce dei contagi il virologo milanese la considera un’ipotesi estrema ma assolutamente plausibile. Insomma, il virologo e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano non esclude affatto l’ipotesi lockdown.

Ha detto Pegliasco: “Siamo in una fase di transizione tra andamento pandemico ed endemico del virus, con il quale dovremo convivere a lungo, salvo ovviamente l’insorgenza di nuove varianti più patogene”.

Pregliasco: “In autunno ipotesi Lockdown”

E ancora: “Il virus tende naturalmente ad adattarsi meglio all’ospite e rispetto a ebola, ad esempio, uccide molto meno ma si diffonde molto di più. Endemia non vuol dire aver archiviato il problema, l’andamento sarà come quello delle onde dello stagno quando si getta un sasso”.

Pregliasco ha affrontato anche un altro aspetto: quello dell’esponenziale aumento dei casi che era previsto per autunno e non per questa estate: “Omicron 5 è contagiosissima, più del morbillo e della varicella: pensando al famigerato R0, tempo fa era 2,5 con Delta 7, ora siamo come stima a 15 e 17”.

Quanto è contagiosa Omicron 5

Omicron 5 ha una grande capacità di diffusione nonostante siamo in estate, quindi caldo, vita all’aperto e maggiore ventilazione”.

E in tema di restrizioni? Pregliasco lo ritiene uno scenario altamente improbabile, ma non esclude il lockdown: “Nonostante l’andamento incerto del virus, vanno preparati e spiegati. Penserei a una scala, a diverse ipotesi, nella quale c’è anche il lockdown ma come scenario meno probabile“.