Premi: 28 agosto a Corigliano-Rossano i vincitori Premio Ausonia 2021

Corigliano-Rossano (Cs), 24 ago. (Labitalia) – Sono stati annunciati i vincitori della VII edizione del 'Premio Ausonia', la mostra nazionale del teatro e delle arti dello spettacolo italiano in programma fino al 28 agosto a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, in Calabria.

I prestigiosi riconoscimenti, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, saranno consegnati il 28 agosto nel corso del Gran Galà condotto da Valentina Bisti e Savino Zaba, direttore artistico dell’evento, nell’anfiteatro De Rosis. Tra i personaggi premiati: Paola Tiziana Cruciani, premio Gigi Proietti miglior attrice teatrale, Marzia Roncacci 'Giornalismo', Alessandro Cosentini, 'Giovani talenti', Fabio Troiano 'Miglior attore tv', Ornella Muti 'Miglior attrice', Leo Gassmann 'Artista musicale', Sandra Milo 'Premio alla carriera', Caterina Ceraudo 'Eccellenze di Calabria', Giuseppe Fata 'Premio Valori di Calabria, Karen Sarlo, premio speciale "'Fausto Taverniti', Città di Vibo Valentia premio speciale 'Ripartenza'.

La nuova edizione, con il Maestro Enzo Garinei alla presidenza del Comitato tecnico-scientifico, sarà nel segno della “ripartenza” dopo la pandemia per mettere in luce i talenti del nostro Paese e contribuire a mantenere vive l’arte e la cultura. Una ripresa in grande velocità, con uno sguardo di speranza al futuro sotto il profilo economico e culturale, a sostegno di un comparto particolarmente colpito nell’ultimo anno, ma che ha dimostrato il suo valore imprescindibile anche per il ruolo sociale che ricopre.

Nato nel 2015, da un’idea del patron e fondatore Antonio Maria D’Amico, organizzato da C.s.a.s.i. – centro sperimentale arti dello spettacolo italiano, con il sostegno della Fita – Federazione italiana teatro amatori e della Pro Loco Rossano 'La Bizantina', il Premio ha assunto dimensioni e richiamo nazionale e oggi gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mic della Fita, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e dell’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano.

All’interno del Premio è stata istituita un’accademia teatrale, l’Ausonia Academy, con la direzione di Marco Simeoli, che si sviluppa nel corso della settimana dell’evento e che coinvolge giovani artisti dai 18 ai 35 anni, provenienti da tutta Italia. Dal 23 al 25 agosto quindi, spazio alla formazione, con masterclass e seminari di scenografia e di regia. E proprio ai talenti dell’Accademia sarà dedicata la serata del 26 agosto al Palazzo delle Fiere di Corigliano: i finalisti delle tappe regionali, si sfideranno in un contest per l’assegnazione di una borsa di studio nella prestigiosa accademia romana 'Cento per cento musica' del Maestro Vittorio Matteucci.

L’appuntamento del 27 agosto sarà invece rivolto alla celebrazione delle eccellenze culturali ed enogastronomiche calabresi, con la serata 'Calici D’Ausonia, sorsi di cultura', in collaborazione con la Regione Calabria.

La settimana del Premio sarà, infatti, l’occasione per apprezzare le meraviglie del territorio con l’organizzazione di viaggi esperienziali (25 agosto viaggio dei briganti e brigantesse, 27 agosto voyage pittoresque) per promuovere il patrimonio storico artistico, le bellezze architettoniche bizantine, quelle naturalistiche, fino alle prelibatezze enogastronomiche. Sabato 28 agosto gran finale con la serata di gala dall’Anfiteatro De Rosis di Rossano condotta da Valentina Bisti e Savino Zaba, tra le magiche scenografie realizzate da Mario Carlo Garrambone, le coreografie di Francesco Lappano e la consegna dei premi dedicati al teatro, al cinema, alla musica e alla cultura.