Premi ai dipendenti non tassati, bonus fino a 3 mila euro: come potrebbe funzionare se la proposta andasse in cantiere per il mese di dicembre 2024

Premi ai dipendenti non tassati con bonus fino a 3 mila euro: ecco come potrebbe funzionare con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che guarda alla Germania ed al modello dell’Inflaction Reduction Act in discussione attualmente al Bundestag.

Premi ai dipendenti non tassati e bonus

Di cosa parliamo? Di uno scenario per cui si andrebbe a garantire ai datori di lavoro la possibilità di riconoscere ai dipendenti un premio fino a 3mila euro. Si tratterebbe di un premio esente da tasse a cui andrebbero a sommarsi imposte per mitigare i danni dell’inflazione. Il Sole 24 Ore cita un “unico presupposto per l’esenzione”.

Benefit in agenda per dicembre 2024?

Quale? Sarebbe quello per cui il beneficio sia concesso “entro dicembre 2024 in aggiunta alla retribuzione già dovuta”.

In Germania la misura, proposta dal ministro delle Finanze Christian Lindner ha questa connotazione e recentemente Giorgetti proprio con lui si è confrontato: la legge che dovrebbe confluire nel nuovo Inflation Reduction Act attualmente in discussione al Bundestag. E proprio il 9 novembre Giancarlo Giorgetti ha citato esattamente quella legge a mo’ di “modello da imitare”. Aveva detto il ministro in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato: “Ne ho parlato con il ministro tedesco, la stiamo valutando per riproporla qui in Italia”.