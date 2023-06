Premi: borse di studio in memoria di Valeria Solesin, aperte candidature per laureandi

Premi: borse di studio in memoria di Valeria Solesin, aperte candidature per ...

Premi: borse di studio in memoria di Valeria Solesin, aperte candidature per ...

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Sono aperte le candidature alla settima edizione del premio 'Valeria Solesin', iniziativa dedicata alla memoria, alle idee e al lavoro della ricercatrice italiana presso la Sorbona, tragicamente scomparsa nel novembre 2015 durante la strage del teatro Bataclan di Parigi.

Nato e cresciuto grazie all’ormai consolidata collaborazione tra Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il prezioso sostegno della famiglia Solesin, il Premio è rivolto a studentesse e studenti di tutte le Università italiane, pubbliche e private, che hanno in programma di discutere la propria tesi di laurea magistrale in Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia, Statistica, Ingegneria, Scienze della Formazione o Psicologia, entro il 31 luglio 2023.

Come da tradizione del Premio, che nelle precedenti sei edizioni, grazie al contributo di 22 aziende, ha premiato 73 studenti distribuendo oltre 200mila euro, è possibile candidare lavori che affrontano il tema de 'Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese', in continuità ideale con il lavoro e l’impegno di Valeria Solesin, che nei propri studi indagava sugli effetti positivi di un’adeguata presenza femminile nelle aziende e sul doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro.

In palio 13 borse di studio, per un valore complessivo di oltre 30mila euro, che saranno assegnate alle tesi che sapranno distinguersi nell’analizzare con originalità, coerenza e rigore scientifico i fenomeni di discriminazione e i fattori che ostacolano una maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro, ma anche evidenziare e proporre politiche e pratiche virtuose in ambito pubblico e privato.

Particolare attenzione sarà riservata alle tesi che analizzeranno l’importanza della dimensione di genere applicata nei campi Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), ai settori innovativi della ricerca scientifica e tecnologica, dell’economia digitale e, più in generale, alla presenza delle donne in settori storicamente dominati dalla componente maschile, sia nel sistema di istruzione terziaria, sia nei diversi settori economici.

Novità di questa settima edizione è il premio speciale 'Focus certificazione parità di genere', riconoscimento riservato alle sole tesi che riflettono su sistemi e metodologie di certificazione della parità di genere: "Dopo gli effetti disastrosi della pandemia, che nel solo 2020 aveva fatto perdere alle donne oltre 70mila posti di lavoro, acuendo il divario di genere -evidenzia Caterina D’Apolito, head of communications & sustainability di Allianz Partners- dalla metà del 2021 l'occupazione femminile in Italia è invece cresciuta, e negli ultimi 18 mesi quasi il 40% dei nuovi posti di lavoro è stato occupato da donne. A questi segnali incoraggianti si contrappongono però dati che ci dicono che, dopo la nascita di un figlio, quasi una donna su cinque (18%) tra i 18 e i 49 anni non lavora più e solo il 43,6% permane nell’occupazione. Tutto ciò ci dice quanto sia importante continuare a adoperarci per rimuovere quelle cause, economiche e culturali, che alimentano la disparità di genere e limitano il libero affermarsi del merito e del talento, a vantaggio di tutta la comunità. Questo è il nostro impegno con il premio Valeria Solesin".

"Tra le economie più avanzate, l'Italia è il paese che meno valorizza il suo capitale umano, in particolare per quanto riguarda i giovani e le donne, oltre a registrare la più persistente bassa natalità nell'eurozona -denuncia Maria Cristina Origlia, presidente del Forum della Meritocrazia-. E, se guardiamo alla partecipazione femminile alla forza lavoro, scopriamo che è una delle più basse al mondo. Sono tutti dati che dimostrano quanto poco venga riconosciuto il Merito nella nostra economia, perdendo immense opportunità di innovazione e di progresso sociale . Per questo, da sette anni la nostra associazione promuove il Premio Valeria Solesin, coinvolgendo studenti, università, istituzioni e aziende in un progetto corale a favore della talentuosità. È solo dall'impegno proattivo di tutti e, in particolare, di organizzazioni lungimiranti e responsabili che possiamo cambiare la cultura del paese e diventare davvero un'economia aperta".

"La parità di genere nel mondo del lavoro è una priorità per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese, come ribadito nel Pnrr, che lo ha previsto come obiettivo trasversale in tutte le missioni del piano e in particolare nella missione 5 che prevede stanziamenti per supportare le aziende nel processo di certificazione nazionale della parità di genere secondo la UNI PdR 125:2022 -spiega Paola Corna Pellegrini, ideatrice del premio e vice presidente del Forum della Meritocrazia-. Per stimolare le riflessioni e il dibattito sui temi più attuali, il premio Valeria Solesin ha perciò previsto quest’anno, oltre a quello su donne e Stem, un altro premio speciale, con focus sulla 'certificazione di parità di genere' quale strumento di accelerazione del cambio culturale necessario, ma che stenta ad avvenire".

Tante anche in questa settima edizione le aziende e le associazioni che con il proprio sostegno rendono possibile il premio Valeria Solesin: Allianz Partners, promotrice dell’iniziativa, State Street, Sanofi, Ey, Sas, A&A Studio Legale, Suzuki, Mm, Trt Trasporti e Territorio, Tim, Winning Women Institute, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione – sezione della Società Italiana di Statistica e Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento. Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili all’indirizzo sulla pagina dedicata del sito https://forumdellameritocrazia.it.