Premi: Mancini e Melandri a Filottrano con le stelle dello show-business internazionale

Roma, 7 dic.

(Adnkronos) – A Flottrano (An) città natale dell’indimenticato Raimondo Vianello si terrà una prestigiosa “tre giorni” (8-10 dicembre) all’insegna della cultura, della musica, dello sport e dello spettacolo, con tanti big dello showbiz, dell’economia e dello sport come il ct della nazionale azzurra di calcio Roberto Mancini e l'ex pilota di Motop Marco Melandri. Per quanto riguarda lo spettacolo prenderanno parte all'evento, in presenza o in collegamento, tra gli altri Barbara D’Urso, Maurizio Costanzo, Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli che illumineranno la notte filottranese, il 10 dicembre, in occasione della prima edizione del Premio Virgo “Raimondo Vianello”.

Proprio il ct azzurro ha incontrato Raimondo Vianello, più volte nella sua trasmissione sportiva. “E’ uno dei personaggi più importanti della televisione italiana, una persona straordinaria, un grande intenditore di calcio. Sono andato tante volte, quando lui conduceva le sue trasmissioni, era divertentissimo. E’ veramente rimasto nel cuore e nella memoria di tutti noi”, ha raccontato Mancini.

Protagonisti della tre giorni anche Vittorio Sgarbi sottosegretario alla Cultura, il ministro del Turismo Daniela Santanché, Alessandro Sallusti, Francesco Giorgino, Luca Telese, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e tantissime altre personalità illustri dell’economia e dell’imprenditoria, interverranno al convegno sull’Economia del turismo per una tre giorni di iniziative socio-culturali per celebrare lo spettacolo dei borghi e il Made in Italy, in un luogo dall’antica tradizione manifatturiera, centro nevralgico dell’industria tessile a livello europeo, e non solo.

Una kermesse fortemente voluta e organizzata dal Fondo Virgo con l’imprenditore Luca Paolorossi che intende restituire a Filottrano il posto che merita nel palcoscenico internazionale.

Domani sera alle 20:30, presso Villa Gentiloni, Il Bello e il Ben Fatto con la presentazione di Virgo Fund, a cura dell’Avv. Luigi Antonangeli e del Dott. Gianluigi Montagner. Nell’occasione, sarà presentato anche il libro di Luca Paolorossi, “I miei primi cento anni”. Mentre alle ore 21:30, sempre a Villa Gentiloni, lo Show dell’Alta moda, ideato e condotto da Jo Squillo e Tv Moda.