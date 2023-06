Premier maltese: sì a cooperazione per delimitare i confini marittimi

Roma, 15 giu. (askanews) – “A livello politico la delimitazione dei nostri confini marittimi purtroppo è stato un argomento annoso tra i nostri temi e non siamo mai giunti a un accordo ad oggi. Credo fermamente che la cooperazione possa portare risultati tangibili per i nostri paesi, in particolare perché condividiamo gli stessi interessi nella regione”: lo ha detto il premier maltese Robert Abela, al termine del suo incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

“Insieme con altri 8 Paesi abbiamo convenuto che il Mediterraneo ha il potenziale per diventare il centro di investimenti delle rinnovabili. Una delle iniziative che scaturiscono da questo incontro è stato l’avvio di questo comitato direttivo con cabina di regia per la definizione di un hub mediterraneo di energia verde dove la commissione sarà coinvolta per creare dei corridoi di energia verde”, ha aggiunto.