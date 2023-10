Premier palestinese: a Gaza macchina omicida di Israele

Milano, 23 ott. (askanews) – Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha affermato che il popolo palestinese nella Striscia di Gaza è esposto “alla macchina criminale e omicida israeliana”. Parlando prima di una sessione di gabinetto a Ramallah, Shtayyeh ha dichiarato che lo spettro della morte minaccia migliaia di bambini e pazienti negli ospedali di Gaza. ” Ciò che sentiamo dai leader dello stato occupante, riguardo alla preparazione per un’invasione di terra, significa continuare a commettere nuovi crimini, atrocità, spostamenti forzati e omicidi per il gusto di uccidere e vendicarsi. Condanniamo le posizioni che costituiscono una licenza di uccidere e una copertura politica per commettere massacri e seminare la distruzione di Gaza e della sua gente”, ha dichiarato.