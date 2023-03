Home > Askanews > Premier palestinese attacca il ministro israeliano negazionista Premier palestinese attacca il ministro israeliano negazionista

Milano, 20 mar. (askanews) – Discorsi razzisti e negazionisti. Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha attaccato il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich il quale, in un intervento a Parigi, ha negato l’esistenza dei palestinesi come individui e come popolo. “Le dichiarazioni del ministro delle finanze israeliano secondo cui non esiste un popolo palestinese e che è tutta un’invenzione degli ultimi cento anni è una prova inconfutabile prova del razzismo dell’estrema ideologia sionista che regna all’interno dei partiti dell’attuale governo israeliano”, ha commentato. Come ricorda il Jerusalem Post, Smotrich è tra i politici di estrema destra che non accettano che gli arabi della regione si definiscano palestinesi nè la loro aspirazione a uno Stato chiamato Palestina. Smootrich non è nuovo a dichiarazioni provocatorie: nel 2021 disse che David Ben-Gurion, il primo premier israeliano, avrebbe dovuto “finire il lavoro” e cacciare tutti gli arabi dal paese quando venne fondato.

