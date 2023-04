Premier ucraino: piano pace Brasile? Parlereste con dei criminali?

Roma, 27 apr. (askanews) – “Ho già risposto più volte oggi che nella nostra formula di pace c’è una strada ben tracciata verso la pace come la intendiamo noi. Vi porterò un esempio semplice, lapidario: se nella vostra casa entra un gruppo di banditi che vogliono ammazzare voi, i vostri i figli e prendere la vostra casa. Voi andreste a discutere e firmare un accordo (di pace) con questi banditi? Magari con la partecipazione dei vostri vicini come terzi? Dopo che hanno ammazzato una parte dei membri della vostra famiglia violentando forse vostra moglie, portando via i vostri figli per educarli chissà dove. Voi lo vedete realistico? Io sinceramente non mi aspetto unaa vostra risposta e chissà perché penso che voi non accettereste. La possibilità di vivere insieme a questi banditi. Prima di tutto, questi banditi devono uscire fuori dalla vostra casa e poi forse si può discutere con loro i principi della convivenza pacifica, ma non sul mio territorio. Possiamo solo salutare gli sforzi del popolo e del presidente del Brasile, l’aspirazione di sostenere il popolo ucraino nella sua lotta”: così il premier ucraino Denys Shmyhal in conferenza stampa presso la sede dell’Associazione Stampa Estera a Roma rispondendo alle domande dei giornalisti sulla proposta di mediazione per la pace avanzata dal presidente brasiliano Lula.