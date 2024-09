Premier ucraino Shmygal: Kiev proteggerà siti energetici da raid russi

Kiev, 10 set. (askanews) - Con il Paese che si prepara ad affrontare un altro inverno rigido, il primo ministro ucraino Denys Shmygal ha dichiarato che l'Ucraina darà priorità alla protezione dei suoi sistemi energetici in presenza di nuovi attacchi da parte delle forze russe. "I russi hanno i lor...

Kiev, 10 set. (askanews) – Con il Paese che si prepara ad affrontare un altro inverno rigido, il primo ministro ucraino Denys Shmygal ha dichiarato che l’Ucraina darà priorità alla protezione dei suoi sistemi energetici in presenza di nuovi attacchi da parte delle forze russe. “I russi hanno i loro piani terroristici per distruggere le nostre infrastrutture energetiche”, ha dichiarato martedì Shmygal ai giornalisti, aggiungendo: “Ci stiamo preparando e sappiamo come superare questo inverno. Lo supereremo sicuramente”.