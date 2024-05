Premierato, Casellati: possibile problema con gli italiani all'estero

Milano, 17 mag. (askanews) - "Hanno ragione nel dire che ci potrebbe essere un problema" legato al voto degli italiani residenti all'estero e "questo sarà considerato ovviamente nella legge elettorale, così come tutti gli altri aspetti. Però ho detto che la presenterò e mi confronterò, spero co...

Milano, 17 mag. (askanews) – “Hanno ragione nel dire che ci potrebbe essere un problema” legato al voto degli italiani residenti all’estero e “questo sarà considerato ovviamente nella legge elettorale, così come tutti gli altri aspetti. Però ho detto che la presenterò e mi confronterò, spero con migliore fortuna, con tutte le opposizioni anche su questo tema per delineare quelli che saranno i contorni della legge elettorale che meglio sia adatti a questo progetto costituzionale”.

Lo ha detto la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, a margine dell’inaugurazione di InandAut Fest, a Milano, parlando delle criticità evidenziate, in particolare, dall’ex presidente del Senato e senatore di Fdi, Marcello Pera.

“Di questo mi occuperò nella legge elettorale. Si sta discutendo molto e anche in alcuni emendamenti della legge elettorale, ma io ho ben spiegato che la legge elettorale si deve fondare su uno scheletro di riforma, non può precedere la riforma perché diversamente noi avremmo ingabbiato tutto l’articolato in paletti stretti sui quali sarebbe stato poi difficile inserire anche delle modifiche” ha aggiunto.