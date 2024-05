Premierato, l'opposizione toglie la giacca per protesta: seduta sospesa

Roma, 29 mag. (askanews) - Via la giacca, in segno di protesta contro il mancato rispetto da parte della maggioranza. È il gesto simbolico scelto dalle opposizioni durante l'esame del ddl sul premierato in aula al Senato. "Davanti alla maggioranza sorda e alla difficoltà, davanti alla capacità d...