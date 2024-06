Premierato, ok elezione diretta. Le opposizioni abbandonano l'aula

Roma, 12 giu. (askanews) - Via libera dell'aula del Senato all'articolo 5 del ddl sul premierato, quello che introduce il principio cardine della riforma, ossia l'elezione diretta del presidente del Consiglio. In segno di protesta, i partiti di opposizione hanno deciso di non partecipare alla votaz...