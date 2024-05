Premierato, rissa sfiorata al Senato tra Menia (Fdi) e Croatti (M5s)

Roma, 29 mag. (askanews) - Rissa sfiorata in Senato durante l'esame del ddl sul premierato. A un certo punto gli animi si sono accesi e ci sarebbe stato uno scontro tra il senatore di Fdi, Roberto Menia e quello del M5s, Marco Croatti, come si vede in questo breve video diffuso dal Pd. "Le vicende ...