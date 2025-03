Première vip a Roma per "Alegria - in a new light" del Cirque du Soleil

Roma, 7 mar. (askanews) – Première romana vip per “Alegrìa – In A New Light” del Cirque du Soleil che ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo e della cultura italiana, tra cui Elena Sofia Ricci, Caterina Balivo, Giorgio Panariello, Giuseppe Fiorello, Alessandra Mastronardi, Nicoletta Romanoff, Barbara Foria, Diana Del Bufalo, Matteo Paolillo, Serena Autieri, Eleonora Abbagnato, Lucia Ocone, solo per citarne alcuni. Un evento esclusivo che ha accompagnato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra acrobazie mozzafiato, scenografie immersive e una colonna sonora intensa.

Gianmario Longoni, direttore generale di Alveare Produzioni, ha sottolineato l’importanza di questa tournée italiana: “Sembrava una follia, due anni fa, ripartire dopo la pandemia con Kurios, e ora siamo qui con Alegrìa, lo spettacolo simbolo del Cirque du Soleil, che da Roma proseguirà per Milano e Trieste. È straordinario vedere Cirque in Italia protagonista per metà di quest’anno e siamo già in attesa di annunciare un nuovo titolo tra due anni. Tutto questo è possibile grazie a una grande collaborazione con Vivo Concerti, tra il mondo della musica e del teatro, che insieme danno vita a eventi straordinari.”

“Riportare in Italia spettacoli di tale respiro è un grande motivo di orgoglio – ha detto Clemente Zard, managing director di Vivo Concerti – È fondamentale comprendere quanto eventi di questa portata siano un valore aggiunto per il nostro Paese.”