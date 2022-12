Premio Angi, Lubatti (Intesa): occorre sostenere le startup

Roma, 3 dic. (askanews) - "Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni, ...

Roma, 3 dic. (askanews) – “Sostenere le startup e dare un percorso di sviluppo per accompagnargli durante il raggiungimento degli obiettivi del business plan delle startup è per noi una delle missioni fondamentali. Noi siamo nati proprio per far incontrare le domande e le offerte di innovazioni, far incontrare le migliori eccellenze di innovatori e i bisogni dell’innovazione”. Lo ha sottolineato Claudio Lubatti, Head of Institutional Relation Innovation Ecosystem at Intesa Sanpaolo Innovation Center, al Premio Angi a Roma.

“Il sistema economico – ha aggiunto – sarà un sistema economico sano se sarà in grado di vincere le sfide dell’innovazione”.