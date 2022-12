Premio Angi, Morelli: serve programmare su giovani e innovazione

Roma, 2 dic. (askanews) - "Giovani e innovazione sono due parole che vanno a braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e l'interesse pubblico che il governo indirizza". Lo ha sottoli...

Roma, 2 dic. (askanews) – “Giovani e innovazione sono due parole che vanno a braccetto. Serve programmazione rispetto agli obiettivi che il governo intende porsi per fare in modo che si crei un volano tra le aziende e i loro interessi e l’interesse pubblico che il governo indirizza”. Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Comitato interministeriale per la programmazione economica, intervenendo al Premio Angi a Roma.