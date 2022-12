Premio Angi, Regano (Froneri): innovazione è attitudine mentale

Roma, 1 dic. (askanews) – “Froneri è un’azienda che conta sull’energia dei giovani e ha l’ambizione di diventare la migliore azienda di gelati al mondo. Facciamo dell’innovazione anche nei processi e nelle dinamiche del mercato, uno dei tratti fondamentali della nostra attività. L’innovazione è un’attitudine mentale, a non accontentarsi, per cercare sempre di migliorarsi”: lo ha sottolineato Luca Regano, Froneri Italy S.r.l., in occasione del Premio Angi, a Roma.