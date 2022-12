Premio Angi, Sordelli (Volkswagen): mondo dell'auto sta cambiando

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a premiare innovative startup italiane. L'innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo, l'automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettame...

Roma, 5 dic. (askanews) – “Sono orgoglioso di essere qui per il terzo anno a premiare innovative startup italiane. L’innovazione è uno dei punti su cui lavoriamo, l’automotive sta cambiando molto, e non può che essere così. Oggi abbiamo premiato startup che parlano di mobilità ma non strettamente di auto. Il mondo dell’auto sta cambiando e sta guardando anche a business collaterali come l’energia e i servizi di mobilità collegati all’auto.

Mi fa piacere essere qui per il terzo anno in un ambito, come quello dei giovani innovatori, che è strettamente collegato al dna del gruppo Volkswagen.

Lo ha dichiarato Stefano Sordelli, Future Mobility Director Volkswagen Group Italia, in occasione del premio Angi – Oscar dell’Innovazione, a Roma.