Premio Anima, Abete: coniugare sostenibilità economica e sociale

Roma, 13 nov. (askanews) – “Per svilupparsi, una società moderna deve saper coniugare tutti gli aspetti di sostenibilità: sia quella economica che quella istituzionale geopolitica e quella sociale”. Così il presidente del premio Anima, Luigi Abete. “L’attenzione verso i più deboli è importante in questo momento in cui il mondo è attraversato da tanti problemi, in cui ci sono situazioni che evolvono tanto rapidamente e in modo molto inaspettato – ha detto – c’è sempre più bisogno anche non solo di sostenibilità, ma anche di solidarietà.

Cioè di fare in modo che quelli che possono, aiutino quelli che sono un po’ più indietro o quelli che vivono in parti o in situazioni più disagiate nel mondo”.

Questo, ha aggiunto Abete, affinché “possano avere un un’attenzione da parte di quelli che stanno in un Paese più sviluppato. Questo rapporto tra sostenibilità sociale ed economica da un lato e solidarietà umana tra cittadini del mondo direi che fa apparire ancora di più la necessità di un’impresa che sia un’impresa comunità. Comunità di interessi, ma anche comunità di persone che sappiano quindi attivare le loro relazioni in modo civile in modo positivo, in modo costruttivo”.