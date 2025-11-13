Premio Anima, Orsini: sostenibilità e inclusione fondamentali

Roma, 13 nov. (askanews) – “Chi ha costruito questo premio è stato visionario, perché pensare 24 anni fa di parlare di sostenibilità, di responsabilità sociale, di inclusione, per noi è fondamentale. Sono nostri principi cardini, perché oggi sempre di più, credo che l’impresa abbia necessità di fondersi con la cultura”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della XXIV edizione del premio Anima.

“Oggi è proprio un pezzo di cultura – ha detto – quindi credo che questo sia anche la testimonianza che il nostro Paese, a differenza di altri continenti, può fare sempre meglio perché questa è uno cosa che abbiamo solo noi ed è fondamentale mantenerla e portarla avanti. Credo che in un momento come questo, parlare di sostenibilità delle persone, dell’inclusione, sia sempre più fondamentale. Quindi, noi ci siamo e siamo ben contenti di esserci”.