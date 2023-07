Premio Ausonia 2023, l'omaggio al Maestro Enzo Garinei

Roma, 14 lug. (askanews) – Presentata a Roma la IX edizione del Premio Ausonia, manifestazione fortemente voluta dal suo ideatore e direttore artistico, Antonio Maria D’Amico, per promuovere il racconto delle Radici, sinonimo di identità, cultura, territorio e talento.

Per l’edizione 2023 il Premio Ausonia, realizzato con Cinecittà come media partner, designerà 5 premiati per 5 arti – Teatro, Cinema, Cultura, Moda, Musica – 5 racconti di personaggi che hanno cambiato la storia di queste terre e dell’Italia. Aprirà la manifestazione l’Ausonia Contest (14 -15 luglio), sfida tra 6 ragazzi nelle varie arti dello spettacolo per conquistare un pass e continuare la loro formazione nel mondo dello spettacolo italiano. In giuria, Numa Palmer, Danilo Amerio e Mara Larussa.

Spiega Antonio Maria D’Amico: “L’edizione 2023 del Premio Ausonia ha quest’anno un perno, che è la celebrazione del nostro presidente del comitato tecnico scientifico, il maestro Enzo Garinei. Si basa sulle radici, sul territorio, sull’essenza pura dell’arte”.

Dal 24 al 26 agosto ci sarà l’Ausonia Film Festival, con la visione dei cortometraggi in gara e l’incontro con attori calabresi. Giurati di questa sezione sono gli attori Isabel Russinova, Sebastiano Somma e Simone Montedoro. Nei giorni 13 e 14 settembre, sempre nell’ambito dell’Ausonia Film Festival, si terranno workshop e masterclass, mentre il 15 settembre spazio ai Calici di Ausonia, per premiare le eccellenze dell’imprenditoria calabrese che si sono distinte per la capacità di narrare al meglio la propria terra. Si chiude il 16 settembre con il Gran Galà del Premio Ausonia, che si terrà a Corigliano-Rossano (CS).