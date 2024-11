Premio Balzan a Roma all'Accademia Nazionale dei Lincei

Roma, 22 nov. (askanews) – È andato in scena il Forum interdisciplinare dei Premiati Balzan, un’occasione di confronto pubblico sulle materie premiate, all’Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini). Abbiamo parlato con Lorraine Daston, Max Planck Institute for the History of Science di Berlino-Dahlem per Storia della scienza moderna e contemporanea:

“Questo premio è estremamente importante, soprattutto perché mi offre l’opportunità di partecipare ancora una volta a un progetto che coinvolge giovani studiosi. Dalla mia pensione, questa è stata la cosa che mi è mancata di più. E il Premio Balzan è unico nel permettere ai destinatari di progettare un’iniziativa che coinvolga giovani studiosi.

Per me, quindi, è una vera gioia che aspetto con ansia. Inoltre, naturalmente, è importante non per me, ma per il riconoscimento della mia disciplina, la storia della scienza, che è una disciplina piccola e relativamente nuova, ma che merita, a mio avviso, il riconoscimento di un Premio Balzan. Questo premio, a differenza di altri dedicati regolarmente a temi specifici, non solo seleziona i vincitori, ma riconosce anche intere discipline. E il riconoscimento che conferisce alla storia della scienza nel suo complesso è significativo per tutti gli studiosi di questa disciplina”.