Premio Fenice, Capuano (Conai): fiducia nei giovani giornalisti

Roma, 14 apr. (askanews) – Attesa per le candidature dell’edizione 2025 della Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane, il premio, giunto alla quarta edizione, che il Consorzio Nazionale Imballaggi dedica ai giornalisti dai 45 anni in giù che si sono occupati di temi ambientali, di sostenibilità e di riciclo.

Sono ammessi in gara articoli e servizi audiovisivi pubblicati tra le Giornate mondiali della Terra 2024 e 2025, apparsi quindi tra il 22 aprile 2024 e il 21 aprile 2025. Per le iscrizioni – gratuite come sempre – c’è tempo fino al 1° giugno 2025. Il Premio Fenice si rivolge proprio ai giovani giornalisti dell’informazione ambientale nella convinzione che l’affrontare tematiche complesse in modo puntuale e scientifico, senza ideologie, sia fondamentale. E dunque sostenere il lavoro dei giovani giornalisti significa investire in un futuro più responsabile e circolare.

Ignazio Capuano, presidente Conai:

“Conai attraverso questo premio Fenice rafforza il suo impegno nel trasferire e nel raccontare l’importanza dell’economia circolare. In un mondo che in parte oggi va a disconoscere questi valori, dicendo che sono tutte fake news, bufale insomma parlando con un termine gergale. Invece sappiamo che non è così, dunque ribadiamo l’importanza di trasferire i messaggi corretti, attraverso l’opera dei giovani giornalisti in grado di raggiungere nuove platee”.

La Fenice CONAI per il giornalismo ambientale giovane è anche in questa edizione patrocinata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dall’Ordine dei Giornalisti. Novità invece per quanto riguarda la partnership con Legambiente, mentre si conferma il sodalizio con il Festival del Giornalismo Culturale di Urbino. A presiedere la giuria nell’edizione 2025 sarà la caporedattrice e anchor di Sky Tg24 Tonia Cartolano.

“La sua adesione ci ha fatto molto piacere, ha condiviso lo spirito di questa iniziativa e con molto interesse ha accettato – spiega Capuano -. La premiazione avverrà nell’ambito del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino presumibilmente il 10 di ottobre quando annunceremo i vincitori per la parte articolo testo e video”.

Con i media sempre più al centro di un processo fondamentale per la diffusione di una cultura della sostenibilità e del riciclo, alla giuria ora il compito di premiare il giornalismo ambientale che informa, ma stimola anche un cambiamento concreto.