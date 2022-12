Premio Igers Italia 2022: proclamati i vincitori della decima edizione con Adnkronos in giuria

(Adnkronos) – Valorizzare le migliori produzioni di fotografi, amatoriali e professionali, e dei più promettenti content creator: la missione del Premio Igers Italia torna con la sua decima edizione, vinta da Max Cavallari.

Il vincitore della decima edizione è Max Cavallari, che si aggiudica i titoli di “Igers dell’anno 2022”, “Fotografia dell’anno” e “Fotogiornalismo”, la categoria giudicata da Adnkronos. Fotografo documentarista bolognese, collaboratore per le principali testate e riviste italiane e internazionali e autore del proprio profilo Instagram, Cavallari vince con la seguente motivazione della Communication Manager del Gruppo Adnkronos Michaela Miluzzi: “La foto di Max Cavallari informa su un fatto di cronaca prepotente, e lo riporta da un punto di vista intimo e inaspettato, con una capacità comunicativa spiazzante.

In un momento storico pieno di fumo e frastuoni qui si viene trasportati in un'atmosfera caravaggesca sopita, dove si percepisce l'arresto del tempo e si ascolta come il silenzio si sia messo al servizio di chi non chiede altro che riposo e salvezza. Una foto che rappresenta la cronaca non di oggi, non dell'anno ma di un secolo di umanità migrante, in cerca di una terra florida dove ricominciare. Una terra che ancora oggi gli viene negata.

La foto vincitrice racconta tutto questo e molto altro. Un lavoro eccezionale”.

Il Premio Igers Italia, patrocinato dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale, si afferma ancora come una delle competizioni più prestigiose del settore per longevità e per la giuria tecnica di altissima qualità: un progetto ambizioso dell’Associazione Igers Italia, presieduta da Pietro Contaldo, che alla sua decima edizione porta sull’importante palcoscenico romano la missione di portare alla luce e valorizzare la libera creatività dei migliori fotografi e content creator italiani.

Un obiettivo supportato da 25,6 milioni di italiani (e un miliardo di utenti nel mondo) che seguono e appoggiano IgersItalia e le sue varie Community locali su Instagram, il Social visuale per eccellenza, dove giorno dopo giorno con i propri scatti promuovono il territorio italiano e le sue eccellenze. Sostenuto dai partner Lonely Planet Italia e Valigeria Roncato, quest’anno il Premio Igers Italia ha introdotto la categoria di Fotogiornalismo perché, come spiegato da Pietro Contaldo, presidente di Igers Italia: “I social sono diventati sempre di più uno strumento di racconto fondamentale anche sotto l’aspetto dell’informazione”.