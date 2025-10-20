Premio "Il Libro della Vita" a 'Lo Sbilico' di Alcide Pierantozzi

Roma, 20 ott. (askanews) – “Siamo alla terza edizione del Premio ‘Il Libro della Vita’, voluto dalla Fondazione De Leo e fondato dalla compianta Vera Slepoj. Quest’anno il Premio è andato, per la sezione Vera Slepoj, ad Alessandra Viola, con un libro pubblicato da Laterza, che s’intitola ‘Chiedi alle piante’: un manuale sulla retta vita che viene insegnata al lettore dalla natura, dal rispetto e dall’ascolto della natura.

Il secondo libro, nella sezione della Letteratura, è opera di Alcide Pierantozzi, si chiama ‘Lo Sbilico’ ed è pubblicato da Einaudi. È un romanzo autobiografico sul disagio esistenziale di un malato colpito dalla Sindrome di Asperger e dal disturbo bipolare, che attraverso la letteratura trova le ragioni per resistere alla malattia e per continuare a vivere”. È quanto annunciato da Marina Valensise, giornalista e scrittrice, presidente della Giuria del Premio “Il Libro della Vita”.