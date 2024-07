Premio Industria Felix, le 78 imprese più competitive in Puglia

Acaya (LE), 2 lug. (askanews) – Sono 78 le imprese più competitive in Puglia che si sono guadagnate l’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix. In testa la provincia di Bari, con 30 premiate, poi Lecce con 13, 12 di Taranto, 11 di Foggia, 8 di Brindisi e 4 della BAT.

Il 59esimo evento, decima edizione della Puglia, si è svolto ad Acaya (Le) ed è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, (in uscita lunedì 8 luglio in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane).

Alberto Martini, direttore wealth management Banca Mediolanum: “Qui a Industria felix incontriamo l’eccellenza dell’imprenditoria pugliese, per tutti gli imprenditori del territorio nazionale italiano valgono le stesse considerazioni: c’è una grande necessità di guardare al futuro, sono imprenditori che stanno affrontando cambiamenti tecnologici industriali importanti che impatteranno sul modo di fare impresa”

Luciana Hoxha, Business developer manager di Leyton Italia: “Abbiamo accompagnato tutte le aziende in Industria Felix perché crediamo in questo progetto, nella loro competitività e nel loro successo quindi abbiamo deciso di esserci”.

Antonio e Riccardo Campana, Musa formazione: “Siamo qui come partecipanti attivi a questo progetto straordinario occupandoci di formazione maangeriale a livello nazionale abbiamo ritenuto importante aderire ad iniziative del genere”

Bianca Maria Prete Partner M&L consulting group: “Constato quotidianamente come le principali richieste agli imprenditori siano volte a esigenza di crescita, di valorizzazione d’impresa sul mercato e gestione efficace dei passaggi generazionali”.

Nel corso dell’evento è stata annunciata per giugno 2025 un’edizione esclusivamente riservata ai temi ESG, “L’Italia sostenibile che compete”, per sensibilizzare le aziende sui temi della sostenibilità in ambito ambientale, sociale e di gestione d’impresa.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa Formazione e Lavoro, Salentauto De Nuzzo.

Qui di seguito i nomi delle 78 aziende premiate distinte per provincia in relazione alla sede legale:

Bari (30): Accademia Italiana Medici Specializzandi S.R.L., Acmei Sud S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Andriani S.P.A., Autoelegance S.R.L.S., C.M.A. S.R.L., C.M.C. S.R.L., Cantina di Ruvo di Puglia Società Cooperativa Agricola, Contact Italia S.R.L., Delizia S.P.A., Diciolla S.R.L., Edilportale.Com S.P.A., Ek Impianti S.R.L., G.T.S. S.P.A., Greenblu S.R.L., Greengen Group S.R.L., Gruppo Tessile Logama S.R.L., GTS Rail S.P.A., Idea75 S.R.L., Lab. Instruments S.R.L., Loiudice S.R.L., Maiora S.R.L., Meridiana Agri S.R.L., Mv Holding S.R.L., Novaenergy S.R.L., Saem S.R.L., Sereco S.R.L., Sita Sud S.R.L., Vet S.R.L., Vetrerie Meridionali S.P.A..

Barletta-Andria-Trani (4): Base Protection S.R.L., Ermetika S.R.L., Stir S.P.A., Tato’ Paride S.P.A..

Brindisi (8): Abc Live Green Società Cooperativa, Areta S.R.L., Chemgas S.R.L., Saponaro Concimi S.R.L., Soavegel S.R.L., Tagaro S.R.L., Technoacque S.R.L., Unmanned Aero Systems S.R.L..

Foggia (11): Avioman Manutenzione E Costruzioni Aeronautiche S.R.L., Consorzio Stabile Prometeo S.R.L. (Consorzio Stabile Prometeo S.P.A.), De Cristofaro S.R.L., Garganica Residence S.R.L., Lotras S.R.L., Master Group S.R.L., NCD – Divisione Eolica S.R.L., O.P. Natura Dauna Società Cooperativa Agricola A R.L., P.A.P. Project Studio S.R.L., Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L., Tecnologie Materiali Compositi S.R.L..

Lecce (13): AET S.R.L., Antica Azienda Vitivinicola dei Conti Leone De Castris S.R.L., Deghi S.P.A., Eurorecuperi S.R.L., Galileopro S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Mastek S.R.L., Muscatello Energy Group S.R.L., Palumbo S.R.L., Perrotta S.R.L., Ristosì S.R.L., To.Ma. S.P.A..

Taranto (12): Cartonlegno Group S.R.L., Due Esse Christmas S.R.L., Eden 94 S.R.L., Feni Gioielli di Marzano Maria Rosaria & C. S.R.L., Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.R.L., Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L., Nurith S.P.A., Progeva S.R.L., Tecnohome Inside S.R.L., Varvaglione Vigne & Vini S.R.L., Vis S.P.A., Zanzar S.P.A..