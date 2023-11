Premio Maximo, dopo vittoria 2022 panettone Mangione cerca il bis

Roma, 29 nov. (askanews) – Il Panettone che ha conquistato il premio Maximo per il miglior panettone tradizionale di Roma nel 2022 è pronto per le festività natalizie del 2023 e a partecipare di nuovo al Premio Maximo. Alessandro Mangione, il maestro panificatore di Acilia, porta in tavola il suo panettone, frutto di dedizione, passione e una lunga tradizione familiare.

Realizzato con lievito madre e materie prime di prima scelta, il panettone di Mangione è diventato il simbolo del gusto autentico di Roma e del Lazio. Lo storico forno “Spiga d’Oro Bakery,” di proprietà della famiglia Mangione, ha recentemente aperto il secondo punto vendita nel quartiere di Dragona. Tanti i tipi di panettone prodotti: da quello tradizionale a quello al pistacchio, da quello con rhum e uvetta, fondente e agrumi, rocher, kinder, nutella.