Roma, 15 ott. (askanews) – “Voglio solo dire una cosa: le armi che ha Putin, quelle armi usate dai russi per attaccare l’Ucraina come i droni, sono armi iraniane. Sono stati gli iraniani a consegnarle a Putin. I russi e gli iraniani sono amici e complici nell’uccidere le persone”. Lo ha detto a Sky TG24 Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, ospite a Live In Firenze.