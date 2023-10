L’attivista iraniana Narges Mohammadi è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023. Il premio è stato assegnato “per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran”.

Premio Nobel per la Pace a Narges Mohammadi: attivista per la libertà delle donne in Iran

L’attivista iraniana Narges Mohammadi è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023. Il riconoscimento le è stato assegnato dall’Accademia di Svezia “per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua promozione dei diritti umani e della libertà per tutti“. Mohammadi è vice presidente del Centro per la difesa dei Diritti Umani ed è attualmente detenuta nel carcere di Evan a Teheran. Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il Nobel, annunciando il premio ha detto “Donna, vita, libertà“, lo slogan che dalla morte di Mahsa Amini viene ripetuto e scandito dalle donne iraniane durante le proteste. “Un momento storico per la lotta per la libertà in Iran” ha commentato la famiglia di Mohammadi.

Il comitato, assegnando il Premio per la Pace, ha affermato che “la coraggiosa lotta di Narges Mohammadi ha comportato enormi costi personali. Il regime iraniano l’ha arrestata 13 volte, condannata cinque volte e condannata a un totale di 31 anni di carcere e 154 frustate“. “La vittoria del Nobel evidenzia il coraggio delle donne iraniane” ha commentato l’Onu.

Narges Mohammadi ha vinto il Nobel per la Pace: chi è?

Narges Mohammadi è nata a Zanjan il 21 aprile 1972, è laureata in fisica ed è un ingegnere. Negli anni universitari era stata arrestata durante alcuni raduni studenteschi e aveva scritto diversi articoli a sostegno dei diritti delle donne. Nel 2003 è entrata a far parte del Centro per la difesa dei Diritti umani, guidato dal premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, di cui è poi diventata vicepresidente. Nel 1999 ha sposato il giornalista riformista Taghi Rahmani, con cui ha avuto due figli. Rahmani, dopo aver scontato 14 anni di reclusione, si è trasferito in Francia, mentre Mohammadi è rimasta in Iran per continuare a portare avanti il suo impegno in favore dei diritti umani.