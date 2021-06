Roma, 10 giu. (Adnkronos) – 'Il pane perduto' di Edith Bruck (La nave di Teseo), vince il Premio Strega Giovani con 65 voti. Lo ha proclamato, in collegamento da Roma, il presidente della Camera Roberto Fico in occasione della serata in cui viene selezionata la cinquina del premio Strega che quest'anno, per la prima volta, si svolge a Benevento, presso il Teatro Romano per la festa dei 75 anni del riconoscimento letterario.