Premio Valeria Solesin 2021, Bonetti: "Importante ricordare e riconoscere talento femminile"

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – "Grazie per quest'iniziativa che si rinnova ogni anno. Il ricordo di Valeria è ancora vivo. Lei ha interpretato un protagonismo femminile che è molto importante nell'ambito della ricerca, anche nell'ottica di costruzione di una nuova Europa, come anche il presidente Draghi ha avuto modo recentemente di ricordare durante la firma del Trattato del Quirinale".

Così la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in un video-messaggio presentato in occasione della cerimonia della V edizione del Premio Valeria Solesin, presso il Palazzo delle Stelline (Sala Verdi) di Milano, che premia le migliori 12 tesi sul talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo economico.

"Oggi siamo chiamati al ricordo, alla memoria ma ancor di più all'emozione di una battaglia portata avanti da Valeria e da tante donne che – aggiunge – animano le nostre università.

Premiare e riconoscere il talento femminile, saper mettere al centro di successi e meritocrazia donne e ragazze è importante per una migliore prospettiva di crescita e futuro".