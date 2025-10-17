Preoccupazioni per la sicurezza portano al divieto per i tifosi del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita a Birmingham

In un’importante decisione di sicurezza, i tifosi della squadra di calcio israeliana Maccabi Tel Aviv non potranno assistere alla partita di Europa League contro l’Aston Villa, prevista per il prossimo mese nel Regno Unito. Questa decisione è stata presa in risposta a preoccupazioni significative riguardo la sicurezza pubblica, come dichiarato dal club inglese.

Il Safety Advisory Group (SAG) di Birmingham, l’ente responsabile per il rilascio dei certificati di sicurezza per gli eventi sportivi a Villa Park, ha comunicato che non verranno ammessi tifosi in trasferta per la partita. L’Aston Villa ha confermato in un comunicato ufficiale che la decisione è stata presa a seguito di un avviso ricevuto dal SAG.

Preoccupazioni di sicurezza e decisioni delle autorità

Il club ha dichiarato: “Siamo stati informati che non sarà consentito l’ingresso ai tifosi in trasferta per la partita di UEFA Europa League contro il Maccabi Tel Aviv il giovedì 6 novembre, sulla base delle indicazioni ricevute dal Safety Advisory Group.”

Secondo la polizia della West Midlands, il match è stato classificato come ad alto rischio a causa di “intelligence attuale e incidenti precedenti”, inclusi scontri violenti e atti di odio che si sono verificati durante una partita della scorsa stagione tra Ajax e Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam. La polizia ha affermato: “Riteniamo che questa misura aiuterà a ridurre i rischi per la sicurezza pubblica.”

Incidenti passati e conseguenze

Durante la partita dell’anno scorso, ci sono stati scontri tra sostenitori pro-Palestina e tifosi israeliani, culminati in numerosi arresti e cinque condanne. I rapporti emersi dopo quegli eventi hanno sollevato accuse di comportamenti provocatori da parte dei tifosi israeliani, che avrebbero danneggiato simboli di solidarietà palestinese e lanciato slogan razzisti.

La situazione ha attirato l’attenzione di figure pubbliche, tra cui il Primo Ministro britannico Keir Starmer, che ha criticato la decisione di vietare ai tifosi in trasferta di partecipare all’evento. Starmer ha affermato che il ruolo delle forze di polizia deve essere quello di garantire che tutti i tifosi possano godere della partita senza paura di violenze o intimidazioni.

Reazioni e dibattiti sulla competizione internazionale

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha descritto la decisione come “vergognosa” e ha chiesto alle autorità britanniche di revocarla. Anche il Jewish Leadership Council ha espresso il proprio disappunto, affermando che è “perverso” vietare l’ingresso ai tifosi in trasferta a causa dell’incapacità della polizia di garantire la loro sicurezza.

Richieste di esclusione di Israele dalle competizioni

Questa situazione avviene in un contesto di crescenti richieste di esclusione delle squadre israeliane dalle competizioni internazionali, in seguito agli eventi in Gaza. Attivisti come Ashish Prashar, direttore di Game Over Israel, hanno presentato prove di come il calcio sia stato strumentalizzato in contesti di conflitto, chiedendo un divieto per Israele da competizioni FIFA e UEFA.

Inoltre, più di 30 esperti legali hanno firmato una lettera indirizzata al presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, sostenendo che la partecipazione di Israele a competizioni internazionali è insostenibile a causa delle violazioni dei diritti umani che avvengono nel contesto sportivo.

Questa serie di eventi sottolinea le complessità delle dinamiche sportive e politiche, evidenziando la necessità di affrontare le questioni di sicurezza in modo da garantire un ambiente sereno per tutti gli appassionati di sport.