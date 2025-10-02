Preoccupazioni sulle leggi chimiche dell'UE e diritti alla salute

Una nuova proposta dell'UE sta suscitando preoccupazione per le sue implicazioni sulla salute pubblica e sugli standard ambientali.

Sviluppi recenti dalla Commissione Europea hanno suscitato notevole attenzione e preoccupazione, in particolare per le implicazioni sui diritti fondamentali alla salute e all’ambiente. Marcos Orellana, Relatore speciale delle Nazioni Unite sui Tossici e i Diritti Umani, ha espresso seri dubbi riguardo a una proposta di riforma legislativa che mira a semplificare il quadro normativo esistente sui prodotti chimici in Europa.

La proposta, emersa durante l’estate, è concepita per razionalizzare una serie di regolamenti riguardanti cosmetici, fertilizzanti e la classificazione dei prodotti chimici in un unico omnibus legislativo. Sebbene l’intenzione sembri quella di migliorare l’efficienza e ridurre il carico normativo per le imprese, esperti avvertono che questo potrebbe avere effetti dannosi sulla salute pubblica, specialmente per le popolazioni vulnerabili.

Preoccupazioni per i diritti alla salute e all’ambiente

La corrispondenza di Orellana, condivisa con POLITICO, sottolinea che i cambiamenti proposti sembrano contraddire i diritti delineati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nella sua lettera datata 25 settembre, evidenzia che i diritti alla salute e alla protezione ambientale potrebbero essere compromessi da queste rilassamenti normativi.

I dettagli della proposta

Uno degli aspetti più controversi del disegno di legge è la proposta di allentare le restrizioni sull’uso di determinate sostanze cancerogene nei prodotti cosmetici. Questa proposta ha suscitato indignazione tra i gruppi di difesa dei consumatori, che avvertono che tali cambiamenti potrebbero comportare seri rischi per la salute pubblica. Il relatore mette in evidenza una significativa riduzione delle garanzie che impediscono l’incorporazione di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nei cosmetici, sollevando preoccupazioni sui potenziali pericoli per la salute.

Inoltre, Orellana ha espresso preoccupazioni riguardo alla laxità delle regole proposte per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti, che potrebbero ingannare i consumatori sulla sicurezza degli articoli utilizzati. Nota che il disegno di legge non ha subito una valutazione d’impatto completa, suscitando interrogativi sulla sua efficacia e sicurezza complessive.

Implicazioni potenziali sui diritti umani

Il relatore avverte che, qualora il disegno di legge procedesse come previsto, ci sarebbe un rischio significativo di impatti negativi sui diritti umani, in particolare quelli relativi alla salute e a un ambiente pulito. Le modifiche proposte potrebbero annullare i progressi compiuti negli ultimi anni e creare incertezze per le imprese che si sono già adattate alle normative esistenti.

Reazioni dell’industria e negoziati in corso

In netto contrasto con la prospettiva di Orellana, diverse organizzazioni del settore, tra cui il Consiglio europeo dell’industria chimica e Cosmetics Europe, hanno espresso il loro sostegno al disegno di legge. Sostengono che le modifiche non comprometteranno la sicurezza dei consumatori. I negoziati in corso all’interno del Parlamento europeo e tra gli Stati membri dell’UE sono cruciali per determinare il futuro di questa legislazione.

La lettera di Orellana si conclude interrogandosi sulla logica dietro le misure proposte e chiedendo chiarezza su come l’Unione Europea intenda allineare questo pacchetto omnibus con gli standard internazionali sui diritti umani. Il dibattito che circonda queste riforme evidenzia un’intersezione critica tra interessi industriali e la protezione della salute pubblica e dell’integrità ambientale.

Nel mentre l’Europa cerca di bilanciare la crescita economica e la salvaguardia dei diritti umani, le ripercussioni di questa proposta potrebbero estendersi ben oltre i confini dell’UE, influenzando gli standard e le pratiche globali in materia di sicurezza chimica e protezione ambientale.