I fatti risalgono agli ultimi due anni, periodo di tempo in cui un 53enne di Montefusco (provincia di Avellino) aveva iniziato a perseguitare la sua ex moglie con continui ed insistenti messaggi, pedinamenti e appostamenti. L’uomo è stato denunciato e, dopo diverso tempo, è incappato in un divieto di avvicinamento.

Moglie denuncia ex marito stalker: l’accaduto

La separazione era avvenuta negli ultimi mesi del 2021, ma l’uomo non l’aveva mai accettata. Sin dai primi momenti ha iniziato a pedinare l’ex moglie, appostandosi all’uscita di casa o seguendola fino al luogo di lavoro. La donna aveva anche denunciato alcuni maltrattamenti e l’invio di messaggi minatori da parte del 53enne. “Tempo al tempo, preparati la bara“, “Hai le ore contate, sto arrivando“, scriveva l’uomo sui social network, ma le autorità non avevano ritenuto che questi messaggi fossero tanto attendibili da incriminarlo.

Moglie denuncia ex marito stalker: le testimonianze

Ora, però, le cose sono finalmente cambiate. Le testimonianze ripetute della figlia della donna e dei suoi colleghi di lavoro hanno fatto attivare la Procura. Il gip del Tribunale di Avellino ha emesso per il 53enne un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e il divieto di permanere nel territorio del comune dove la donna oggi risiede.