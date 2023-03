Prepara una torta all'hashish per un pranzo tra amici: finiscono tutti in ospedale

Prepara una torta all'hashish per un pranzo tra amici: finiscono tutti in osp...

Nessuno dei dieci commensali colpiti dall'intossicazione è in gravi condizioni, ma il 14enne è stato denunciato.

Un ragazzino di 14 anni aveva preparato per i suoi amici una torta speciale, aromatizzandola con l’hashish, ma la sorpresa ha causato un’intossicazione a dieci persone, che sono finite in ospedale. Nessuno degli intossicati è grave, ma il 14enne è stato denunciato per spaccio.

Il 14enne non aveva avvertito i genitori della torta all’hashish

Il ragazzo aveva preparato la torta insieme ai genitori, ignari degli ingredienti utilizzati, per un pranzo organizzato a casa di amici, dove erano presenti altri suoi coetanei e alcuni adulti.

Poco dopo aver mangiato il dolce, i commensali hanno però iniziato ad accusare i sintomi di un’intossicazione. Gli unici a non sentirsi male sono stati il cuoco e un altro amico, che non avevano assaggiato la torta.

Il ragazzo è stato denunciato per spaccio

Spaventato dalla reazione di genitori e amici, che hanno dovuto recarsi al pronto soccorso, il ragazzo ha ammesso di aver aggiunto dell’hashish alla torta. Per questo motivo, sono stati avvertiti i Carabinieri, che sono andati a casa del 14enne, che ha spontaneamente consegnato ciò che rimaneva dell’hashish. Il ragazzo è stato denunciato dai Carabinieri di Cumiana, nel Torinese.

