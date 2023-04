A Napoli si stanno preparando per i festeggiamenti. Sono tante le idee dei tifosi, pronti a scatenarsi per festeggiare la propria squadra.

La città di Napoli è pronta per i festeggiamenti. I tifosi hanno molte idee per festeggiare a dovere la loro squadra.

La festa per il Napoli è sempre più vicina

Per il Napoli è un momento importante. Oggi si giocherà Napoli-Salernitana. “Tra di loro parlano una lingua che tutti capiscono: quella dell’amicizia” ha dichiarato Luciano Spalletti parlando della squadra. L’entusiasmo è sempre più grande. Le telecamere della produzione del docufilm del club azzurro stanno riprendendo da giorni gli allenamenti e i momenti privati negli spogliatoi. La festa sembra essere sempre più vicina. Al centro tecnico erano presenti oltre un centinaio di tifosi. Il primo tempo di Lazio-Inter, Di Lorenzo e gli altri lo vedranno insieme nel salone dell’hotel Gli Dei di Pozzuoli, che li ha accolti per il pre-ritiro. Dovranno guardare il match della Lazio, prima di salire a bordo del bus e continuare a seguire l’andamento. I giocatori hanno trascorso la notte con mogli, fidanzate e figli. L’albergo era sold out, come tutti gli alberghi di Napoli e provincia. Intanto, le idee per i festeggiamenti si fanno sempre più interessanti, e la festa sembra davvero essere più vicina.

Preparazione festeggiamenti del Napoli: cosa stanno facendo i tifosi

Feste con maxi-schermi in ogni quartiere e spettacoli con i calciatori azzurri, con un grande evento in piazza del Plebiscito. I festeggiamenti per il Napoli iniziano sempre di più a prendere forma e diventare una realtà. Le strade e le piazze continuano a tingersi di azzurro e ci sono state moltissime manifestazioni spontanee nei quartieri. Ci sono già stati diversi incontri in Prefettura con il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. In piazza, potrebbero esserci 2-3 milioni di tifosi pronti a festeggiare. Il cuore dell’evento sarà in piazza del Plebiscito, dove ci sarà un palco con il maxi schermo, ma ci saranno altri maxi-schermi in ogni quartiere. Il primo cittadino ha ipotizzato che la festa dovrebbe tenersi domenica 4 giugno, ma è possibile che una festa spontanea dei tifosi possa arrivare prima, in caso di vittoria matematica dello scudetto. E questa festa sembra avvicinarsi ogni momento di più.