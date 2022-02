Presa per i capelli e sbattuta a terra: a Firenze 22enne vittima di una rapina

Violenza a via Gino Capponi, dove una studentessa viene presa per i capelli e sbattuta a terra: il racconto della 22enne vittima di una rapina a Firenze

Presa per i capelli e sbattuta violentemente a terra da uno sconosciuto che le ha strappato via la borsa: a Firenze una studentessa spagnola 22enne è stata vittima di una rapina, l’ennesima in pochi giorni visto che ci sono state già altre due denunce per reati simili nella città gigliata.

Firenze violenta, con una 22enne spagnola vittima di una brutale rapina

Secondo quanto ricostruito dai media la ragazza stava tornando a casa quando improvvisamente e da dietro un uomo l’ha afferrata per i capelli e sbattuta sul marciapiede.

L’agguato notturno in via Gino Capponi e la vittima che racconta tutto alla polizia

Tutto questo per strapparle via la borsa e fuggire a piedi. La rapina si è consumata nella notte a cavallo fra venerdì 11 febbraio e sabato 12 in via Gino Capponi.

La giovane, dolorante, si è recata subito dalla polizia ed ha raccontato di come lo sconosciuto si sia avvicinato a lei e l’abbia strattonata violentemente per i capelli mentre afferrava la borsa.

Seduta dolorante sul marciapiede, poi l’arrivo dei soccorsi e la denuncia agli agenti

La vittima è rimasta seduta dolorante sul marciapiede per una manciata di minuti, poi ha avvisato il 118, si è sottoposta alle cure del caso e, dopo il riscontro del suo stato di salute non compromesso dalla rapina, è andata a denunciare l’accaduto.