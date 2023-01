"Present4Future", Bper Banca e Gruppo Abele insieme per i giovani

Roma, 30 gen. (askanews) – Si chiama “Present4Future” il progetto di inclusione sociale dedicato a ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, tra i 14 e i 24 anni, ideato da Bper Banca insieme a Fondazione Gruppo Abele. L’obiettivo dell’iniziativa, presentata a Roma alla Casa Internazionale delle Donne, è quello di favorire l’inclusione sociale dei giovani.

“Present4Future” è uno degli obiettivi inseriti all’interno del Piano Industriale 2022-2025 di Bper Banca a impatto sociale positivo, avviato attraverso un’analisi di contesto sulle condizioni di carattere sociale, culturale ed educativo all’interno delle città di Roma, Milano, Torino, Palermo, Napoli e Genova, come spiega la Presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella: “E’ un progetto che ha una valenza strategica, che abbraccerà un arco temporale di tre anni, per tutta la durata del piano, e avrà un respiro nazionale.

I giovani sono il bacino di riferimento, soprattutto i giovani emarginati. Noi partiamo da un’attività di ascolto dei bisogni dei giovani e gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di creare effettivamente un soddisfacimento di bisogni e di ambizioni di giovani, che sono appunto, come dicevo prima, in aree emarginate del Paese”.

Il piano di attività è triennale, l’obiettivo è fornire a tutti i giovani coinvolti iniziative di formazione professionale e culturale, sportive, di aggregazione e orientamento, come spiega la Vicepresidente di Fondazione Gruppo Abele, Lucia Bianco: “L’idea è quella di agganciare i ragazzi, quelli che vengono definiti oggi Neet, ragazzi che non studiano e che non lavorano, ma che a volte vivono anche situazioni di ritiro sociale, oltre che di consumo di sostanze, e quindi l’idea è proprio di lavorare con loro e di costruire dei gruppi che coinvolgano anche i ragazzi che in queste periferie hanno più voglia di attivarsi, di costruire percorsi con altri”.