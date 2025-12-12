Presentata a Roma la Fondazione Infermieri

Roma, 12 dic. (askanews) – Su impulso della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, nasce la Fondazione Infermieri un progetto strategico pensato per sostenere l’evoluzione della professione in Italia. La Fondazione è stata presentata durante un evento che ha raccontato i percorsi e le iniziative della professione infermieristica.

La Presidente della Fondazione Barbara Mangiacavalli ha dichiarato: “Abbiamo voluto fortemente la nascita della Fondazione Infermieri per affiancarla alla Federazione come ente sussidiaria dello Stato perché la riforma degli ordini ha definito un perimetro rigoroso per l’esercizio della funzione sussidiaria dello Stato.

Abbiamo ritenuto opportuno affiancare una realtà come la Fondazione affinché quest’ultima potesse diventare un contenitore privilegiato per lo sviluppo e l’innovazione della professione infermieristica”.

Il Servizio sanitario nazionale vive un momento storico delicato: è chiamato a trasformarsi per far fronte a sfide complesse come l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle cronicità e l’inserimento dell’intelligenza artificiale nei processi assistenziali. In questo scenario l’infermiere assume un ruolo centrale come professionista evoluto, competente nella gestione dei bisogni di salute.

Antonella Celano, Presidente APMARR, ha dichiarato: “La Fondazione Infermieri rappresenta un’occasione importante non solo per la figura infermieristica, ma risulta cruciale anche per le associazioni dei pazienti che da sempre collaborano con la federazione”.

“È stato un momento di confronto interessante per la nascita della Fondazione in un momento in cui la professione infermieristica sta diventando strategica nell’attuazione della riforma del territorio e nella necessità di rafforzare la presa in carico del cittadino. Una figura, ad esempio, come l’infermiere di famiglia e di comunità che serve per assistere il cittadino ed orientarlo in tutte le scelte”, ha affermato Mariella Mainolfi, Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute.

Si prospetta così una nuova figura di professionista autonomo e responsabile, centrale nei percorsi di cura costruiti sui bisogni della persona. Una figura chiave nella prevenzione e nell’assistenza per portare l’Italia nel futuro della sanità.