Presentata RSM Società di Revisione ed Organizzazione Contabile

Roma, 21 mar. (askanews) – RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. è membro del RSM International, network di società tra loro indipendenti, specializzate in revisione e organizzazione contabile, consulenza fiscale, societaria e finanziaria. Il Gruppo è presente in 120 Paesi, con 820 uffici e più di 64.000 professionisti. Abbiamo parlato con Nicola Tufo, Partner e Membro del CdA di RSM:

“Siamo una delle maggiori organizzazioni globali che fornisce diversi servizi, dalla fiscalità alla consulenza con uffici in tutto il mondo. Ci impegniamo quotidianamente con orgoglio a creare e sviluppare fiducia in un mondo in continua evoluzione, costruendo relazioni solide basate su una profonda comprensione dell’attività ed alle ispirazioni dei nostri clienti. Forniamo loro un valore attraverso idee, approfondimenti e soluzioni mirati, un vero e proprio servizio taylor made. Abbracciamo come target sia le piccole medie imprese, ma sempre più le large corporate”.

Inoltre abbiamo commentato i risultati globali con un particolare focus sui risultati italiani ed anche una panoramica delle prospettive del 2024:

“I risultati globali sono eccezionali. Nel 2023 abbiamo raggiunto un fatturato globale di 9,5 miliardi di dollari con una crescita di circa il 16% su base mondiale. Siamo presenti con 64.000 professionisti in tutto il mondo in 120 paesi e 820 uffici. LìEuropa ha segnato un +36% di crescita e l’Italia è tra i paesi trascinatori di questa crescita con oltre il 35%. RSM Italia è stata premiata all’interno del network come la società che in Europa è cresciuta di più: 40 milioni di fatturato aggregato, oltre 300 professionisti e 9 uffici. Soprattutto è risultata la nazione con il tasso di crescita più importante e tutto questo grazie al lavoro del board, dei partner e dei nostri ragazzi su cui dobbiamo costruire il nostro futuro in un ambiente stimolante, moderno e con sana competitività. Le prospettive di RSM per l’anno 2024 si aprono con l’auspicio di confermare i tassi di crescita degli anni precedenti sotto ogni punto di vista. Inolte il 2024 si caratterizzerà come l’anno di inizio della fase 2 che vedrà RSM come protagonista di una stagione di crescita non solo attraverso la crescita interna (stella polare degli ultimi anni), ma anche attraverso operazioni di M&A per guardare al futuro con forza consapevoli che questo è il momento per dare il boost necessario e far sì che RSM in Italia sia sempre più un punto di riferimento per quelle aziende che hanno ambizione di crescere e svilupparsi. Puntiamo a società di consulenza che abbiano voglia di intraprendere un percorso avvincente, stimolante, ricco di soddisfazioni e voglia di lavorare insieme a noi”.

Il purpose societario, “Instilling confidence in a world of change” riflette l’impegno del Gruppo nell’attivare processi di miglioramento continuo dei servizi offerti, in linea con i principi di mutuo rispetto, integrità, reputazione e fiducia.