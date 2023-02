Presentati i cast del 100° Arena di Verona Opera Festival 2023

Roma, 3 feb. (askanews) – Ci saranno le migliori voci internazionali sul palco più prestigioso al mondo per la lirica, in occasione della ricorrenza più attesa: la 100ma edizione dell’Arena di Verona Opera Festival. Un’antologia degli allestimenti storici più amati dal pubblico con una nuova produzione di Aida e di Rigoletto.

“Abbiamo scelto per questa stagione, per ricordare anche la storia della Fondazione Arena di Verona e dell’Anfiteatro, le otto opere più rappresentate, amate e acclamate dal pubblico, con i più grandi artisti che ci hanno accompagnato negli ultimi cinque anni e dei nuovi debutti di star internazionali, e sempre con l’attenzione che ho personalmente riservato a tutti i giovani: infatti in ogni cast di ogni opera ci sarà una media di quattro-cinque giovani debuttanti all’Arena di Verona”

In un’alternanza di cast che renderà ciascuna delle serate del Festival 2023 una vera e propria prima.

“Davvero una grandissima kermesse, un grande omaggio a Verona e all’Arena e alla comunità artistica dell’opera lirica, che è il prodotto italiano più conosciuto nel mondo”.

Il 100° Arena di Verona Opera Festival riserverà anche quest’anno al pubblico grandi sorprese e inaspettate guest star.

Oltre a Jonas Kaufmann, Juan Diego Flòrez, Plàcido Domingo, Roberto Bolle, ci saranno l’Orchestra e il Coro della Scala:

“Per la prima volta nella storia della Fondazione Arena di Verona verrànno nel nostro anfiteatro coro e orchestra del Teatro alla scala diretti da Riccardo Chailly il 31 di agosto.

Dal 16 giugno al 9 settembre va in scena a Verona una parata irripetibile della storia del teatro e del bel canto.