Presentato a Roma Ploom X

Roma, 01 dic. (askanews) – Ploom X, lanciato ad aprile, mese dopo mese il dispositivo di JTI ha iniziato il suo viaggio alla conquista del nostro paese, riscuotendo un successo crescente. Ecco perché ieri a Roma si è voluto celebrare questo percorso con un grande evento all’insegna della tecnologia e dell’innovazione in collaborazione con Post Office, in un contesto capace di esaltare tutte le caratteristiche del device immaginato per portare nel futuro l’experience del tabacco riscaldato. Proprio dell’innovatività di questo dispositivo ha parlato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs e Communications Director di JTI Italia:

“Il frutto di anni di ricerca e di sviluppo tra Giappone e California. È un prodotto innovativo perché di fatto ha un bellissimo design e una tecnologia innovativa, garantisce inoltre fino a 5 minuti di tiri illimitati e fino a 22 sessioni con un unico ciclo di ricarica. Inoltre non rilascia odori di fumo e quindi non disturba chi è intorno”.

La soddisfazione di JTI nel presentare questo nuovo prodotto nasce anche dal rafforzamento del rapporto tra il marchio e l’Italia:

“L’Italia è il primo Paese in Europa dove JTI ha deciso di rilasciare questo innovativo riscaldatore di tabacco e di fatto non è altro che un’ulteriore evoluzione dei nostri investimenti e della nostra attenzione verso l’Italia”.

L’arrivo di Ploom X su tutto il territorio nazionale sancisce l’apertura di una nuova pagina per JTI all’interno del Paese, e lega ulteriormente l’azienda all’Italia, da sempre uno dei Paesi più rilevanti per la società a livello internazionale.