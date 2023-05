Presentato il francobollo per i 75 anni del Senato

Milano, 8 mag. (askanews) – Per celebrare i 75 anni dalla prima seduta del Senato della repubblica è stato presentato a Palazzo Madama un francobolo celebrativo. Si è svolta cosi la cerimonia dell’annullo filatelico del francobollo con il presidente del Senato Ignazio la Russa, il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto e il Presidente e l’Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Cento e Francesca Reich.